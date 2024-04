Türkiyədə İYİ Partiyasının yeni sədri məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) İzmiri təmsil edən deputat Müsavat Dərvişoğlu partiyanın yeni sədri seçilib.

Qeyd edək ki, Maral Akşənər partiyanın sədrliyinə namizədliyini verməməsini bələdiyyə seçkilərindəki uğursuzluqla əlaqələndirib.

