Azərbaycanın Əməkdar artisti Tünzalə Əliyeva dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə teatrşünas Anar Bürcəliyev bildirib.

“Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti, hər kəsin “Toppuş bacı” kimi tanıdığı Tünzalə xanım Əliyeva uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra ömrünün 49-cu ilində vəfat edib. Allah rəhmət etsin, ruhu şad, məkanı cənnət olsun. Amin”, - A. Bürcəliyev qeyd edib.

