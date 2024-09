Türkiyənin məşhur serialı "Quruluş Osman"ın yeni sezonunun ilk bölümlərindən kadr yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin videoda hadisələr Azərbaycanın xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın "Yaşa mənim xalqım" mahnısının sədaları altında cərəyan edir.

Sözügedən kadrları təqdim edirik:

