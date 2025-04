Qvardiola Avropa nəhəngini çalışdıra bilər

"Mançester Siti"dən ayrılacağı gündəmə gələn baş məşqçi Pep Qvardiola karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Milan” klubu onun xidmətində maraqlıdır. "La Gazzetta dello Sport" xəbər verir ki, yeni mövsümdə “Milan”ın idman direktoru vəzifəsinə Fabio Paratiçini gətiriləcək. Məlumata görə, Fabio Paratiçinin Pep Qvardiola ilə yaxşı münasibətlərinin olduğu bildirilir. Buna görə də, onun Qvardiolanı “Milan”a gətirə biləcəyi irəli sürülür.

Qeyd edək ki, "Milan"ı Serjiu Konseysau çalışdır. O ötən ildən kluba rəhbərlik edir.

