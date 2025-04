Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyində əməliyyat keçirilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Baş Prokuror yanında Korrupsiya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən keçirilən əməliyyatda bir neçə vəzifəli şəxsin saxlandığı deyilir.

