“Traktor” futbol klubu Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə terror hücumu ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub terror aktını pisləyib.

“Qardaş acısını qardaş çəkər. Tehrandakı Azərbaycan səfirliyinə olan hücumu qınayırıq. Terrora son!” - paylaşımda deyilir.

