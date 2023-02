Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu Nazim Süleymanova Rusiya "Ximki"sində yeni vəzifə verilib.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir, 58 yaşlı mütəxəssis əvəzedici komandanın baş məşqçisi təyin olunub.

O, daha əvvəl "Ximki"nin U-19 komandasına rəhbərlik edirdi.

Qeyd edək ki, Nazim Süleymanov ötən ilin sentyabrından Rusiya klubunda çalışır.

