Bu gün vəfat edən müğənni Zeynəb Dostəliyevanın son fotosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotonu teleaparıcı Zaur Nəbioğlu müğənninin xəstəxanada çəkilən son fotosunu paylaşıb.

Qeyd edək ki, Dostəliyeva bir neçə gün idi böyrək və qaraçıyər çatışmazlığından əziyyət çəkirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.