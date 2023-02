Dünyaca məşhur olan “Qəhrəman itlər” Türkiyəyə gəldi - FOTOLAR

Meksikanın zəlzələ ilə bağlı Türkiyəyə göndərdiyi yardımın arasında 16 “qəhrəman it” də var.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin itlər 2017-ci ildə Mexikoda baş verən zəlzələdə onlarla insanın yerini müəyyən edib. Buna görə də onlara “qəhrəman” adı verilib.



Məlumata görə, bu itlər bir sıra axtarış işlərində iştirak ediblər. Bildirilir ki, xüsusi təlim keçmiş itlərin Türkiyədəki axtarış işlərinə böyük köməyi olacaq.



Qeyd edək ki, Meksika prezidenti Andres Manuel Lopez Obrador Türkiyəyə 150 nəfərlik axtarış-xilasetmə qrupu göndərilməsi barədə tapşırıq verib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.