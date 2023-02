Müğənni Nura Suri yenə dələduzluğa məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, feysbuk səhifəsində məlumat yayıb. Sənətçi bildirib ki, onun adından səhifə açılıb və oyunlar keçirilir. Nura mövzu barədə polisə müraciət edəcəyini qeyd edib:

“Necə ağılsız məxluqlar var. Bunu da gərək polisə şikayət edəm, bəlkə, ağlı başına gələr”.

Qeyd edək ki, N. Suri bir neçə gün əvvəl onu instaqramda təhqir edən şəxs barəsində hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.