​“Qırmızı Ürəklər” Fondu və “Ahbap Derneği” arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalandı

Bildiyiniz kimi, 6 fevral tarixində Türkiyənin müxtəlif bölgələrində çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnən silsiləli zəlzələlər qeydə alınıb. Dəhşətli təbii fəlakət nəticəsində zərərçəkmiş şəxslərə dəstək məqsədilə Kapital Bank tərəfindən yaradılan Qırmızı Ürəklər Fondu “Türkiyə üçün bir ürək olaq!” adlı ianə toplanılması aksiyasına start verib.



Bu aksiyanın davamı olaraq “Qırmızı Ürəklər” Fondu ilə “Ahbap Derneği” arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. İmzalanma mərasimində “Qırmızı Ürəklər” Fondunun idarə heyətinin üzvləri Sevda Haqverdiyeva və Yusif Poladov, həmçinin “Ahbap Derneği” idarə heyətinin üzvləri Haluk Levent və Hüseyin Küçük iştirak edirdi.

Əməkdaşlıq memorandumunun imzalanmasından əvvəl çıxış edən fondun prezidenti Sevda Haqverdiyeva Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində zərər çəkən şəxslərə dəstək göstərmək məqsədilə “Türkiyə üçün bir ürək olaq” aksiyasından danışdı. 10 gün ərzində 26 000 nəfərdən artıq ianəçi tərəfindən toplanan 600 000 manatdan artıq vəsait “Ahbap Derneği”nə ianə ediləcək.

Daha sonra çıxış edən Haluk Levent Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığından söz açdı. Bu müddət ərzində göstərilən dəstəyə, humanitar yardımlara görə Azərbaycana, bu aksiyanı başlatdığı üçün fonda və bütün Azərbaycan xalqına öz təşəkkürlərini bildirdi.

Qeyd edək ki, memorandum çərçivəsində ictimai və sosial əhəmiyyətli birgə layihələrin həyata keçirilməsini, zəlzələ və ya digər təbii fəlakət zamanı əziyyət çəkən əhaliyə qayğı göstərilməsi istiqamətində tədbirlərin görülməsi, birgə xeyriyyə layihələrinin təşkil edilməsi nəzərdə tutulub.

“Qırmızı ürəklər” 2019-cu ildə Kapital Bank-ın könüllü əməkdaşlarının təşəbbüsü ilə yaradılıb. Hazırda Fond kimi fəaliyyətini davam edən təşkilat, əsasən uşaq evlərinə, sığınacaqlara və digər ehtiyacı olanlara yardımlar edir. https://redhearts.az saytına daxil olmaqla fondun fəaliyyəti, gördüyü xeyirxah işlər, gələcək planları və digər maraqlı məlumatları əldə etmək olar.

