Tərtərdə itkin düşən və altı gündür axtarışda olan Nigar tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xəzər TV-də yayımlanan “Təsir dairəsi” verilişində məlumat verilib. Nigar barəsində yayılan iddialar barədə danışıb. O bildirib ki, evdən qaçaraq Tərtərdən Bərdəyə getmək istəyib:

“Anamın telefonunu qırıb, suya atdım. Bərdəni tanıdığım üçün oraya getmək istədim”.

Ətraflı süjetdə:

