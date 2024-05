Sumqayıtda 41 yaşlı qadın xəstəxanada ölüb.

Metbuat.az verir ki, hadisə Sumqayıt şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasında qeydə alınıb.

1983-cü il təvəllüdlü Turanə Lebey qızı Hacıyeva 2 gün öncə Qax rayonundan qızdırması olduğu üçün xəstəxanaya gətirilibmiş.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

