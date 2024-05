Nigeriyada son bir həftədə 42 nəfər qızılcadan ölüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, ölümlərin yaşandığı Adamava əyalətinə peyvəndləmə üçün həkimlər göndərilib.



Eyni zamanda qızılca əlamətləri daşıyan 200-ə qədər xəstənin olduğu bildirilib.



