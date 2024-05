Gavalı bu dərdlərə çarə imiş

Özünəməxsus şirəli və turş dadı ilə sevilən gavalının bir çox faydaları var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən gavalının faydalarını təqdim edir:



- Gavalı tərkibindəki zəngin C vitamini sayəsində immunitet sistemini gücləndirir.

- Normal qanın laxtalanmasını təmin edir və qan damarlarının əmələ gəlməsini dəstəkləyir.



- Gavalıda olan fitokimyəvi maddələr və qidalar ürək xəstəliyinə səbəb ola biləcək iltihabı azaldır



- Qəbizliyi aradan qaldırır



- Toxluq hissi yaradaraq arıqlamağa kömək edir



- Dəmir çatışmazlığı kimi sağlamlıq problemlərinin müalicə prosesinə də müsbət təsir göstərir



- Tərkibindəki yüksək kalsium sayəsində inkişaf mərhələsində olan uşaqların sümük sağlamlığı üçün çox faydalıdır.



