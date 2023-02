Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz Rayon Polis Şöbəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb.

Əmrə əsasən, şöbə rəisi Bahadur Əliyev sərəncama götürülüb.

