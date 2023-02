"Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov dünyada ən uzun müddət bir klubda çalışan 5-ci mütəxəssisdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 51 yaşlı məşqçi 15 ildir Ağdam klubuna rəhbərlik etməklə buna nail olub.

Ondan əvvəlki 4 həmkarı isə cənubi afrikalı 40 illik eyni klubda baş məşqçiliyi ilə Como Sono, 25 illə Brent Peters, 18 illə şimali irlandiyalı Stefen Bakster və 16 illə almaniyalı Frank Şmidtdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.