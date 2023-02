“Təhminə” obrazı ilə sevilən türk aktrisa Meral Konrat 30 ildən sonra yenidən Azərbaycan filmində rol alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktrisa öz instaqram hesabında məlumat verib. O qeyd edib ki, “Elçilik” adlanan ekran işinə çəkilb.

Həmçinin layihədə müğənni Xatun, aparıcılar Elgiz Əkbər, Pərvanə Tahirqızı, aktyorlar Niftulla Əsgərov, Teymur Məmmədov və Firuzə Balayeva da rol alıb.

