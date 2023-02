Azərbaycan və Özbəkistanın böyük tarixi şəhərləri qardaşlaşmış şəhərlər olub.

Bu barədə Metbuat.az Özbəkistan mətbuatına istinadən xəbər verir.

Xivə və Şuşa, Buxara və Lənkəran, Kokand və Şəki, Səmərqənd və Gəncə şəhərlərinin qardaşlaşması barədə sənəd bu gün Daşkənddə keçirilən Özbəkistan-Azərbaycan regionlararası forumu çərçivəsində imzalanıb.

