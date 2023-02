Mərhum Xalq artisti Ramiz Novruzun stilist qızı Şəfəq Novruzun sosial şəbəkə hesabında paylaşılan yeni görüntülər diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda aktyorun ailəsinin ona həsr edilən filmi gözyaşları içində izlədiyi kadrlar əks olunub.

Xatırladaq ki, Xalq artisti Ramiz Novruz yanvarın 21-i gecə saatlarında mədə xərçəngindən vəfat edib. Mərhum "Qurd qapısı" qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.

