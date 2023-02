Xocalı Soyqırımının 31-ci ildönümü ilə əlaqədar Haaqda anım tədbiri keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Niderlanddakı səfiri Rəhman Mustafayev bildirib.

"613 nəfər vəhşicəsinə öldürüldü, 150 nəfərin taleyi məlum deyil. Bu cinayəti törədənlər məsuliyyətə cəlb edilməlidir", - deyə diplomat qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.