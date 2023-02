Əməkdar artist Elza Seyidcahan konsertini təxirə salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun fevralın 28-də planlaşdırılan konserti ləğv olunub. Bu haqda müğənni özü sosial şəbəkə hesabında məlumat verib.

O bildirib ki, konsertin təxirə salınmasına səbəb Türkiyədə baş verən zəlzələdir.

Qeyd edilib ki, sözügedən konsert martın 28-nə planlaşdırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.