Ötən ay qeyri-neft sektoru üzrə ən çox məhsul ixrac edən dövlət şirkətləri məlum olub

2023-cü ilin yanvar ayı ərzində dövlətə məxsus olan şirkətlərin qeyri neft məhsulları ixracına 72.4 milyon dollar ixracla “Azərenerji” ATSC başçılıq edib.

Metbuat.az-a İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzindən verilən məlumata görə, qeyri-neft sektoru üzrə məhsul ixrac edən dövlət şirkətləri siyahısında 10 dövlət şirkəti yer alıb.

Qeyd edək ki, siyahıda növbəti yerləri 29.6 milyon dollar ixracla ARDNŞ-nın “Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi”, 23 milyon dollar ixracla “Socar Polymer” MMC, 10.4 milyon dollar ixracla “Azəralüminium” MMC, 2.2 milyon dollar ixracla “Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC, 1.2 milyon dollar ixracla “Azərbaycan Hava Yolları” QSC, 138.6 min dollar ixracla “Şəki Şərab” MMC, 110.2 min dollar ixracla “İqlim Elmi-İstehsalat Müəssisəsi” MMC, 69.4 min dollar ixracla “Azəri M-İ Drilling Fluids” MMC, 12.1 min dollar ixracla isə “Səngəcal Elektrik Stansiyası” MMC tutub.

