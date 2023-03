Əli Ömərov insult keçirtdi - Vəziyyəti ağırdır

Sabiq baş prokuror Əli Ömərov insult keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Globalinfo.az-a o özü məlumat verib.

“Həkimlər deyir, bir müddət stressdən, həyəcandan uzaq olum. Əsas da mətbuata danışmamaq tövsiyə edilir. İnsult keçirmişəm, ona görə də danışa bilmirəm. Həkimlər icazə vermir”, – o bildirib.

Xatırladaq ki, Əli Ömərov 1993-94-cü illərdə respublikanın baş prokuroru vəzifəsində çalışıb. Onun istefa verməsinə səbəb OMON-un rəhbəri Rövşən Cavadovun qardaşı, Xətai rayonunun sabiq prokuroru Mahir Cavadovla konflikt olub. Belə ki, 1994-cü ilin oktyabr ayında M.Cavadov baş prokurorluğun binasına avtomatla hücum edərək Ə.Ömərovu döyüb. Bundan sonra ölkədə yaşanan siyasi böhran fonunda Ə.Ömərov istefa verməli olub.

