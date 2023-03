Öz qazdıqları quyuya düşərək məhv edilən təxribatlçıların FOTOSU

Xəbər verdiyimiz kimi, Qarabağda erməni separatçıları növbəti dəfə təxribata əl atıblar. Qanunsuz hərbi daşınmalar həyata keçirən nəqliyyat vasitələri Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən saxlanılaraq yoxlanılmasına cəhd göstərilib. Qarşı tərəfdən atəş açılıb və baş vermiş atışma nəticəsində hər iki tərəfdən həlak olan və yaralananlar olub.

Metbuat.az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, təxribat nəticəsində polkovnik-leytenant Armen Mayoroviç Babayan, mayor David V. Danielyan və leytenant Ararat Telmanoviç Qasparyan həlak olub.

Güllə yarası alan leytenant David Aşotovis Ovsepyan Xankəndidə əməliyyat olunub. Onun vəziyyətinin ağır olduğu deyilir. Meyitləri və yaralını ərazidən rus sülhməramlılarının əsgərləri aparıb.

