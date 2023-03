Ermənistanın cənubunda içərisində məktəblilərin olduğu avtobus çaya düşüb.

Metbuat.az Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, müəllim və şagirdlərin olduğu avtobus Qafan-Aracadzor avtomobil yolunun hərəkət hissəsindən çıxıb və dərəyə yuvarlanaraq çaya düşüb.

Məlumata görə, qəza nəticəsində 21-dən çox sərnişin xəsarət alıb və xəstəxanaya çatdırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.