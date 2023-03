"Universitetdə rəqqasənin mühazirə oxumasını niyə təəccüblə qarşılayırsınız? Heç olmazsa, hərəkətin, dinamikanın sirlərini aşılayır gənclərə".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu deputat Fazil Mustafa bildirib. O, rəqqasə Oksana Rəsulovanın Naxçıvan Universitetində mühazirə söyləməsi haqda tənqidlərə belə reaksiya verib: "Xoşlamırsınızsa, universitetlərə molla gətirin elmi nağıllar oxusun. Ahəstə-ahəstə yuxlatsın gənclərimizi".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.