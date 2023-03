Rusiya Ukraynada ələ keçirdiyi qərb silahlarının bir hissəsini İrana göndərir.

Metbuat.az CNN telekanalına istinadən məlumat verir ki, Tehran hökuməti bu sistemlər üzərində analizlər apararaq onların necə hazırlandığı barədə məlumatlar toplayır.

Qərb mənbələrinin sözlərinə görə, Rusiya Qərb silahlarını İrana göndərməklə Ukraynaya qarşı müharibədə Tehranı Moskvaya daha çox dəstək verməyə təşviq edir.

