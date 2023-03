Türkiyədə fevralın 6-da baş verən zəlzələ zamanı təməlindən qoparaq bir pəncərəsi belə qırılmadan yanı üstə aşması ilə hər kəsi təəccübləndirən bina barədə qərar verildi. Artıq onun sökülməsinə başlanılıb.

Qeyd edək ki, sözügedən bina Gölbaşı rayonunda yerləşir. Binanın bütöv şəkildə böyrü üstə aşması sosial şəbəkələrdə böyük müzakirələrə səbəb olmuşdu.

