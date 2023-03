Türkiyədə Kahramanmaraş mərkəzli zəlzələlərdə ölənlərin sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, barədə AFAD rəhbəri Yunus Sezer bildirib.

Onun sözlərinə görə, Kahramanmaraşın Pazarcık və Elbistan rayonlarında bir-birinin ardınca baş verən 7,7 və 7,6 ballıq dağıdıcı zəlzələlərdə həyatını itirənlərin sayı 47 min 975-ə yüksəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.