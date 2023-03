PSJ-nin argentinalı ulduzu Liuonel Messi Fransa çempionatının 27-ci turu çərçivəsində keçirilən "Brest"lə matçın 90+1-ci dəqiqəsində Kilian Mbappenin vurduğu qələbə qoluna assistentlik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu Leonun klub forması 300-cü məhsuldar ötürməsi olub.

Qeyd edək ki, cari mövsüm Liqa 1-də 22 görüş keçirən Messi 13 qol və eyni sayda məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

