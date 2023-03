Türkiyədə prezident seçkilərində daha bir namizəd açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məmləkət Partiyasının lideri Məhərrəm İncə prezidentliyə namizədliyini elan edib.

Qeyd edək ki, Türkiyədə prezident seçkiləri mayın 14-də keçiriləcək.

Xatırladaq ki, bir müddət öncə 6 siyasi partiyanı özündə birləşdirən Millət İttifaqı Cumhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) lideri Kamal Kılıçdaroğlunun seçkilərdə vahid namizədliyini irəli sürmüşdü.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.