Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan sabah mətbuat konfransı keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, bu konfransda daha çox jurnalistin iştirak etməsi planlaşdırılıb

