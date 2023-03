Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT) Ermənistandan çıxır.

Metbuat.az Hraparak nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan keçirdiyi mətbuat konfransında deyib: “Fikrimcə, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT) istəsə də, istəməsə də Ermənistandan çıxır”.

