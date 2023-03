Ermənistanın Sünik vilayətində yol qəzasında ilkin məlumatlara görə, 4 hərbçi xəsarət alıb.

Metbuat.az “Sputnik Armenia”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan İstintaq Komitəsindən bildirilib.

Qəza Sisian-İşxanasar avtomobil yolunda baş verib və hazırda hadisənin təfərrüatları araşdırılır.

