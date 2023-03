Türkiyədə sel nəticəsində ölənlərin sayı artıb.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, Şanlıurfada sellə dolan keçiddə daha bir nəfərin meyiti tapılıb.

Ümumilikdə, Adıyaman və Şanlıurfada seldə ölənlərin sayı 15-ə çatıb.

