Qarabağdakı separatçıların sabiq qondarma "dövlət naziri" Ruben Vardanyanın yeni iş yeri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS-a istinadən xəbər verir ki, o, elektromobil istehsalı sahəsində işləyir. Bildirilib ki, Ruben Vardanyan hazırda "Atom" elektromobilinin yaradılması layihəsində qalır və fəaliyyətini davam etdirir.

Qeyd edək ki, Vardanyan "vəzifə"sindən 23 fevralda uzaqlaşdırılmışdı. Onun yerinə qondarma qurumun keçmiş "baş prokuror"u Qurgen Nersisyan gətirilib.

