24 yaşlı Rəcəb Tayyib Ərdoğan prezident və parlament seçkilərində iştirak etmək üçün namizədliyini irəli sürüb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin Nevşehir vilayətindən olan vətəndaş Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanla eyni ad, soyad, ata adına malikdir.

