İrəvan şəhərinin bələdiyyə sədri Qraçya Sarkisyan istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun özü bələdiyyə şurasının növbədənkənar iclasında məlumat verib.

qeyd edək ki, Sarkisyan 2021-ci il dekabrın 25-dən bu vəzifədədir.

Mətbuatda onun müavini Levon Hovannisyanın mer səlahiyyətlərini icra edəcəyi barədə məlumat yayılıb.

