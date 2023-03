Kahramanmaraşın Göksun rayonunda 2 dəqiqə ərzində 4,4 və 4,1 bal gücündə iki zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFAD məlumat yayıb.

Bildirilib ki, zəlzələnin ocağı təxminən 7 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.

