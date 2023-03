Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam hücumçu Kilian Mbappeni Fransa millisinin yeni kapitanı təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFP məlumat yayıb.

Yanvarın 9-da milli komandadan ayrılan “Tottenhem”in qapıçısı Uqo Lloris Fransanın sabiq kapitanı olub. "Atletiko Madrid"in hücumçusu Antuan Qrizmann milli komandanın vitse-kapitanı təyin edilib.

Fransa millisinin heyətində 66 matçda iştirak edən 24 yaşlı Mbappe 36 qol vurub, 23 məhsuldar ötürmə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.