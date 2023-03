ABŞ Dövlət Departamenti Ermənistanda 2022-сi ildə insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabat dərc edib.

Metbuat.az Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, hesabatda Ermənistanda insan haqlarının pozulması halları yer alıb.

Dövlət Departamenti hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən zorakılıqları, pis həbsxana şəraitini, əsassız həbsləri və söz azadlığının məhdudlaşdırılması hallarını təqdim edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.