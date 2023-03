Kamal Kılıçdaroğlu Türkiyə prezidentliyinə namizədliyini irəli sürüb.

Metbuat.az NTV-yə istinadən xəbər verir ki, İYİ Partiya Qrup sədr müavini Müsavat Dərvişoğlu və CHP Qrup sədr müavinləri Engin Altay, Engin Özkoç və Özgür Özəl lazımi sənədləri YSK-ya təqdim edərək namizədlik üçün müraciət ediblər.

