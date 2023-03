Ağcabədidə ağır avtomobil qəzası baş verib.

Merbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Ağabəyli kəndi ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, rayon sakini Yadigar Tofiqoğlu idarə etdiyi “VAZ 2107” markalı avtomobil ilə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirirərək yol kənarındakı ağaca çırpılıb.

Nəticədə sürücü hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

