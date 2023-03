"Dilarə şokdadır, heçnə danışa bilmir" - Aktrisa Ülviyyə

"Hazırda Dilarə xanımın yanındayam. O, topuğundan zədə alıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Əməkdar artist Ülviyyə Əliyeva bizim.media-nın əməkdaşı ilə söhbətində deyib.

Aktrisa bu gün axşam saat 18:00 radələrində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində həyat yoldaşı, Əməkdar mədəniyyət işçisi Oqtay Əliyevi itirən Dilarənin şok vəziyyətdə olduğunu bildirib:

"Həkimlər Dilarənin sağlamlıq vəziyyətinin normal olduğunu bildirirlər. Lakin o, Oqtay müəllimin vəfatından şok keçirib. Heç nə danışa bilmir. Həkimlər ona sakitləşdirici iynələr vurublar. Onlar Dilarəni evə buraxmaq istəsələr də biz dedik ki, bir gün də xəstəxanada qalsın. Çünki evə getsə, Dilarənin vəziyyəti daha da pis olar. Belə olan halda isə üstünə təcili tibbi yardım gələr. Daha yaxşısı xəstəxanada qalmasıdır. İnanın ki, Dilarənin hazırda psixoloji vəziyyəti çox ağırdır".

