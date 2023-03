​Britaniyanın nüfuzlu universitetində Novruz bayramı qeyd olundu

Böyük Britaniyanın nüfuzlu ali təhsil ocaqlarından olan “Sussex” universitetində Novruz bayramı qeyd olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bayram tədbiri “Sussex” Universitetindətəhsil alan Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstandan olan tələbələr tərəfindən təşkil edilib.



Bayram şənliyinə qatılan əcnəbi tələbələrə Novruz bayramının qədim ənənələri haqda məlumat verilib. Dünyanın bir çox ölkələrindən gəlib burda təhsil alan tələbələr, Novruz şirniyyatlarından dadıblar. Tədbirin təşkilatçılarından biri, “Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022-2026-cı illər üçün Dövlət Proqramı” çərçivəsində bu universitetdə magistr təhsili alan Kənan Məmmədov bildirib ki, tədbir tələbələr tərəfindən maraqla qarşılanıb. Tədbirdə Azərbaycan musiqiləri və ölkəmiz haqqında videoçarx nümayiş etdirilib.

