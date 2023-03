Qan təzyiqini birdən artıran içkilər

Orqanizmimizdəki təzyiq ürəyimizin büzülmə gücündən və damarlarımızın divarlarının göstərdiyi müqavimətdən asılıdır. İçkilər həyatımızda mühüm rol oynayır, lakin onların çoxu sağlamlığımıza mənfi təsir göstərə bilər, xüsusən də yüksək təzyiqdən əziyyət çəkiriksə.

Metbuat.az lent.az-a istinadən bildirir ki, həkim Fransisko Lopes-Ximenesin sözlərinə görə, bunlardan ən təhlükəlisi qan təzyiqində kəskin və əhəmiyyətli bir sıçrayışa səbəb ola bilən maddə trkibində kofein olan qəhvədir.

Əgər siz hipertoniyadan əziyyət çəkirsinizsə, o zaman qəhvə qəbulunu gündə 3 fincana qədər azaltmalı və ya tamamilə dayandırmalısınız. Əgər siz hələ də qəhvəsiz yaşaya bilmirsinizsə, onu günün birinci yarısında, ideal olaraq nahardan əvvəl qəbul etmək daha yaxşıdır.

Çay da damar sistemimizə mənfi təsir göstərə bilər, ona görə də ehtiyatla istehlak edilməlidir. Keyfiyyətli çay seçmək və çox miqdarda istehlak etməmək çox vacibdir. Çay növləri arasında yaşıl və ya bitki mənşəli çaylara üstünlük vermək daha yaxşıdır.

İsti gündə sərinləmək istəyirsinizsə, su, süd və ya təbii meyvə şirələri kimi soyuq içkilər içmək məsləhətdir. Onlar yalnız susuzluğu aradan qaldırmayacaq, həm də təzyiqi azaltmağa kömək edəcəklər. Amma şirələr təzə sıxılmış şəkildə seçilməlidir, çünki qablaşdırılmış şirələrdə çoxlu miqdarda konservantlar var.

Bundan əlavə, pəhrizinizə nəzarət etmək və təzyiqi artırmayan qidaları yemək vacibdir. Daha çox meyvə, tərəvəz, az yağlı süd məhsulları və qoz-fındıq yemək tövsiyə olunur. Duzlu və yağlı qidaların qəbulunu məhdudlaşdırın, çünki onlar sağlamlığınıza mənfi təsir göstərə bilər.

Unutmayın ki, həyat tərzimiz və qidalanmağımız birbaşa sağlamlığımıza təsir edir, ona görə də həkimlərin tövsiyələrinə əməl etməli, içki və qidaları ağılla və diqqətlə istehlak etməliyik.

