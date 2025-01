​Hazır qidalar ölüm riskini artırır - ARAŞDIRMA

İşlənmiş və hazır qidaların istehlakı ölümcül infarkt, insult və Parkinson xəstəliyi riskini artırır.

Metbuat.az qaynarinfo-ya istinadənxəbər verir ki, müvafiq araşdırmanın nəticələri "The Lancet Regional Health - Europe” jurnalında dərc olunub.

Tədqiqatda 35-74 yaş arasında olan 400.000 insan iştirak edib. Tədqiqatçılar diqqəti iştirakçıların pəhrizlərini və istehlak etdikləri ultra-işlənmiş qidaların (UPF) miqdarını təhlil etməyə yönəldiblər. Bu kateqoriyaya hazırlanmış yeməklər, fast food, qəlyanaltılar və şirin içkilər daxildir.

Subyektlərin 16 illik təqibinin nəticələri göstərib ki, hazır yeməklərin və tərkibində çoxlu yağ, şəkər və qida əlavələri olan digər qidaların ağır istehlakçılarının Parkinson xəstəliyindən ölüm riski 25% artıb. Zərərli yemək yeyənlərin insult və ya infarktdan sağ qalma ehtimalı da təxminən 10% azdır.

Bundan əlavə, çoxlu miqdarda ultra emal olunmuş qida qəbulunun ümumi vaxtından əvvəl ölmə riskini 4% artırdığı aşkar edilib.

Alimlər izah edir ki, hazır qida, fast food, mağazada alınmış tortlar, peçenye və kolbasa, bir qayda olaraq, sənaye emalının bir neçə mərhələsindən keçir ki, bu da qida xammalının ilkin fiziki strukturunu dəyişdirir və belə məhsulların bədən tərəfindən udulma sürətini artırır.

Onların istehlakı qan şəkərinin səviyyəsini artırır, toxluğun effektiv şəkildə əldə olunmasının qarşısını alır və bağırsaq mikrobiomuna - sizi sağlam saxlamağa kömək edən "dost” bakteriyalar cəmiyyətinə zərər verir.

Dadlandırıcılar, dəyişdirilmiş nişastalar, qatılaşdırıcılar və emulqatorlar kimi qida əlavələri də infarkt və insult riskini artıra bilən bağırsaq iltihabı və hormonal reaksiyalarla əlaqələndirilib.

