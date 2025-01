​Bağırsaq xərçəngi riskini azaldan qida məhsulu

Oksford Universitetinin alimləri müəyyən ediblər ki, süd içmək bağırsaq sağlamlığını qoruyur və kolorektal xərçəng riskini 14% azaldır.

Metbuat.az “Report”a istiadən xəbər verir ki, araşdırmanın nəticələri “Nature” jurnalında dərc olunub.

Araşdırmaya Avropada yaşayan yarım milyondan çox orta yaşlı və yaşlı qadın daxil edilib.

Onların pəhrizlərinin təhlili göstərib ki, süd və qatıq kimi süd məhsullarının istehlakı kolorektal xərçəngin inkişafına mənfi təsir göstərir. Alimlər qeyd ediblər ki, tədqiq edilən 97 qida növü arasında ən çox xərçəng əleyhinə təsir göstərən süd məhsulları olub.

Faydalı təsirlər bu məhsulların tərkibindəki kalsiumla əlaqələndirilib. Xüsusilə də məlum olub ki, gündəlik 300 qram kalsium istehlakı riski 17% azaldır. Tədqiqatçılar riski azaltmağa kömək edən kalsium mənbələrinə təkcə süd məhsulları deyil, həm də soya daxil ola biləcəyini təklif ediblər.

Tədqiqatçılar vurğulayıblar ki, süd və kalsium xərçəng riskini azalda bilsə də, onun inkişafına potensial olaraq təkan verə biləcək digər pəhriz amilləri də var.

Məsələn, gündə iki standart içki içmək (bir içki 8-dən 13 qrama qədər təmiz spirt kimi müəyyən edilir) riski 15%, 30 qram qırmızı və ya işlənmiş ət isə riski 8% artırır.

