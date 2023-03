Xəbər verdiyimiz kimi, deputat Fazil Mustafa evinin qarşısında güllələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, deputat Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib.

Hadisədən xəbər tutan siyasətçilər, ictimaiyyət nümayəndələri xəstəxananın qabağına gəlib.

